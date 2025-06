CIVITAVECCHIA – Dal 4 al 28 luglio 2025 la natura sarà protagonista assoluta all’Antica Rocca del Porto Storico di Civitavecchia, con la quarta edizione del “Festival Natura in Contatto”, un appuntamento ormai consolidato che fonde scienza, divulgazione, arte e inclusione sociale.

Organizzato dall’Associazione Culturale Naturalistica Bioma – Unità Esterna del Network per la diversità Micologica (ISPRA), il Festival è realizzato in collaborazione con il Museo Naturalistico del Parco Marturanum “Francesco Spallone” e con il patrocinio gratuito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

L’ingresso è gratuito, con apertura tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 24:00. Tra i temi trattati: botanica, micologia, geologia, astronomia, archeologia, zoologia, entomologia e mineralogia. In programma anche mostre di pittura e fotografia naturalistica, cortometraggi e incontri divulgativi pensati per ogni fascia d’età.

Non mancheranno attività laboratoriali gratuite per bambini e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il rispetto per l’ambiente in modo coinvolgente e accessibile. Particolare attenzione è rivolta all’inclusività: tutti gli spazi del Festival sono accessibili alle persone con disabilità, e grande valore viene dato anche alla partecipazione degli anziani, “fonti di saggezza e custodi della memoria collettiva”.

Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo sulle aree protette locali, tra cui il Parco Marturanum, il Monumento Naturale La Frasca, la Palude di Torre Flavia, il Lago di Tarsia e la Foce del Crati.

Per info e prenotazioni: 340.4046439 – info@culturabioma.it

Instagram: @biomacultura

Il Festival rappresenta un’occasione per vivere l’estate all’insegna della cultura scientifica, della bellezza naturale e dell’incontro umano.

