TUSCANIA – Si è conclusa la fase di selezione dei 110 cortometraggi che hanno partecipato alla terza edizione del festival Cinelabfest di Tuscania. Ne dà notizia Davide Boninsegna, direttore organizzativo del festival Cinelabfest.

Come sempre non è stato facile perché i lavori erano tutti di ottima fattura, ma purtroppo solo 10 corti vanno in finale e sono i seguenti: Sara Ciciliano con il cortometraggio “ E’ Ki”; Daniele Candela con il cortometraggio “ The Absence”; Roberto Bascià con il cortometraggio “ I Defy “; Matteo Cianci con il cortometraggio “ Contactless”; Emanuele Carfora con il cortometraggio “ Barefoot”, Chiara Rottigni con il cortometraggio “ Memorie”; Alberto Vianello e Rosanna Reccia con il cortometraggio “ One Hundred Hours”; Ethann Nèon con il cortometraggio “ Human Walkers in Motion”, Mark Petrasso con il cortometraggio “ Every three days”; Marco Ursillo con il cortometraggio “ Fiore di campo”.

Cogliamo comunque l’occasione per ringraziare e fare i complimenti a tutti gli autori che hanno partecipato, per gli ottimi lavori prodotti. Adesso la parola passa alla giuria che dovrà decretare i vincitori, uno per la sezione “a tema libero” e uno per la sezione “Sociale e ambiente”. Ai corti finalisti un in bocca al lupo per la finale del 20 dicembre.

