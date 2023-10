ACQUAPENDENTE – Dopo il successo della data di apertura con Luca Cionco e la sua interpretazione dei brani di Fabrizio De André, secondo appuntamento ad Acquapendente con la stagione del teatro Boni, diretta da Sandro Nardi. Domenica 5 novembre alle 17,30 è di scena “Famiglia” della drammaturga e regista Valentina Esposito, una produzione della compagnia Fort Apache cinema teatro che torna sul palco aquesiano dopo il successo dello scorso anno con “Destinazione non umana”.

Fort Apache, che nel 2024 festeggerà i suoi dieci anni di attività esterna alle carceri, è l’unica esperienza stabile in Italia formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e teatro. Il processo di realizzazione di questo spettacolo è al centro del documentario “Fort Apache” (produzione Jumping Flea, 2020), che nel 2022 ha ottenuto una serie di premi: miglior documentario al Festival Vision 2030 di Noto, miglior documentario al Caorle film festival, miglior documentario allo Student doc fest di Roma, premio del pubblico come miglior documentario all’Edera film festival di Treviso. In “Famiglia”, in occasione del matrimonio dell’ultima e unica figlia femmina di una numerosa famiglia tutta al maschile, si riuniscono nuovamente tre generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte incomprensioni. La cerimonia diventa un pretesto per rimettere allo stesso tavolo i padri dei padri e i figli dei figli, e consumare una vicenda d’amore e d’odio, sospesa tra passato e presente, sogno e realtà. «Questo spettacolo è dedicato a chi non c’è – spiega Valentina Esposito –. Ai figli lontani e ai padri che sono morti mentre i figli erano lontano. Sulla scena ci sono tutti, le persone, i personaggi e i fantasmi. Non importa se non c’è più il muro di un carcere a separarli. Ancora una volta questi attori usano il teatro per quello che serve, per colmare una distanza, per aggredire il senso di colpa, per sostenere il peso del giudizio. Per parlare a chi forse è in platea o a chi forse non c’è più. Ed è in questo sforzo ed in questa necessità che ci raccontano della famiglia, della ferocia degli affetti, dell’amore e della violenza, della solitudine. Del tempo che passa. In un semplice, tragico, commovente passaggio dalla realtà alla finzione». Gli attori sono Alessandro Bernardini, Luca Carrieri, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Massimo Di Stefano, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Cristina Vagnoli.

Costumi di Mari Caselli, scenografia di Andrea Grossi (su ideazione di Valentina Esposito), luci di Alessio Pascale, fonico Simone Colaiacomo e musiche di Luca Novelli.

