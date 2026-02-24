TOLFA - Sabato 28 febbraio si inaugura al Centro per l’Incisione e la Grafica d’Arte del Comune di Formello una mostra collettiva che si preannuncia di grande interesse per gli appassionati di arte contemporanea e grafica d’autore. Tra gli artisti partecipanti figura anche Eugenia Serafini, poliedrica e apprezzata artista di Tolfa, che prenderà parte all’esposizione con due opere particolarmente significative del suo percorso creativo. La presenza di Eugenia Serafini conferisce ulteriore valore alla rassegna che si inserisce nel solco delle iniziative culturali promosse dal Centro per l’Incisione e la Grafica d’Arte di Formello. Le due opere presentate dall’artista raccontano, attraverso il suo linguaggio visivo riconoscibile e ricco di suggestioni, una ricerca espressiva che unisce sensibilità poetica e sperimentazione formale. A invitare Eugenia Serafini a partecipare alla mostra è stato Paolo Berti: «Ringrazio l’artista Berti – spiega Eugenia Serafini – che mi ha coinvolto in questa iniziativa». La rassegna è curata da Vinicio Prizia, con testi critici di Floriana Mauro.