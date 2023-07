FARNESE - Nel programma dell’Estate farnesana, il museo civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” propone due conferenze di alto livello culturale, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Farnese.

La prima conferenza si terrà sabato 5 agosto e vedrà la prestigiosa partecipazione Pietro Tamburini, che per molti anni ha diretto il museo territoriale del lago di Bolsena e coordinato il SiMuLaBo, sistema museale del lago di Bolsena.

La conferenza, intitolata “Novità sul Miracolo Eucaristico di Bolsena”, si svolgerà alle 18,30 presso gli spazi della Riserva naturale regionale Selva del Lamone, in località Bottino (in fondo al parcheggio a destra dell’ufficio postale di Farnese).

Tamburini descriverà gli elementi di novità portati da recenti studi sulla storia del miracolo eucaristico di Bolsena, sui suoi rapporti con la festività del Corpus Domini e sulla figura del sacerdote testimone del Miracolo, oggi identificato con Pietro da Praga, mettendo in luce da un lato la documentazione scritta e dall’altro gli aspetti legati all’immaginazione e, talvolta, agli interessi personali.

Stessa location per la conferenza di Lucia Galasso, intitolata “Storia e civiltà del pane. Un viaggio tra archeologia e antropologia”, che si svolgerà domenica 13 agosto, alle 18,30. Lucia Galasso, antropologa dell’alimentazione e già direttrice del museo della civiltà contadina e dell’Ulivo di Pastena (FR), illustrerà la storia di questo alimento che accompagna la nostra specie fin dal Paleolitico e che si declina – nel corso dei secoli – in tradizioni diverse, etnicamente e culturalmente distinte, all’interno del bacino del mediterraneo.

Dal ritrovamento della farina archeologicamente più antica (un primato italiano di circa 30.000 anni fa, presso il sito di Bilancino (Barberino del Mugello), ai pani anatomorfici che caratterizzano la cultura contadina italiana, il pane, non appena gli esseri umani hanno avuto modo di macinare cereali, è entrato a far parte della nostra cultura e di una simbologia che lo ha reso (insieme a pochi altri alimenti) il cibo per eccellenza dell’uomo.

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: museocivico.farnese@virgilio.it

