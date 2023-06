BOLSENA - Nella notte medievale brillano le associazioni di rievocazione storica della Tuscia. Insieme al gruppo dei Milites Gaudium Phoenicis, promotore della manifestazione nell’ambito delle celebrazioni del Corpus Domini, il corteo storico Bolsena 1328, il corteo storico Farnese, i musici Civita Castellana, il corteo storico Lugnano & Medioevo, i Tamburini di Lugnano e gli Arcieri città di Lugnano in Teverina animeranno il 9 giugno il centro storico della cittadina dalle 21,15 in piazza Santa Cristina. «Saranno con noi anche gli sbandieratori e Musici di Grutti e il corteo storico associazione per Grutti, frazione del comune umbro di Gualdo Cattaneo – dichiarano dal gruppo dei Milites Gaudium Phoenicis -. Il programma prevede la sfilata dei cortei storici nelle vie cittadine e poi una dimostrazione degli arcieri e l’esibizione degli sbandieratori e dei musici. Per una sera Bolsena tornerà a respirare l’atmosfera dell’età di mezzo».