CIVITAVECCHIA – La città si prepara a rimanere sveglia tutta la notte, accompagnata dai canti di Natale. Si rinnova infatti oggi il tradizionale appuntamento con la Notte delle Pastorelle, che affonda le sue radici nel passato e che ancora oggi, rivisto e riorganizzato, continua a coinvolgere gruppi di amici, scuole, musicisti professionisti e “prestati” per l’occasione, ragazzi, famiglie ed associazioni, tutti uniti dallo stesso spirito e dalla volontà di non perdere questa tradizione.

In Cattedrale, grazie al vescovo monsignor Gianrico Ruzza, l’appuntamento è con l’associazione La Pastorella di Marco Manovelli ed Angelo Scala, a favore di Adamo onlus. I gruppi potranno esibirsi prima di iniziare il giro per le vie della città, tra brani classici e moderni, in musica o con cori. L’associazione Civitavecchia. c'è, insieme alla Fondazione Cariciv, danno appuntamento dalle 21 presso la sede del Ghetto, dove verrà allestito, come da oltre 20 anni, un punto di ristoro per tutte le pastorelle, con la degustazione di un ottimo "Biscuttino per tutti”.

E l’amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza per evitare musica a lta e non a tema nei locali e per un’isola pedonale a piazza Vittorio Emanuele. L’ordinanza dispone “ai pubblici esercizi presenti nelle principali piazze del centro storico i quali, all’interno dei locali, dovranno mantenere la musica a livelli tali da non disturbare e/o sovrastare, nel modo più assoluto l’esecuzione/esibizione delle tradizionali Pastorelle”. Dalle ore 20,30 fino a mezzanotte, su piazza Vittorio Emanuele “deviazione del traffico proveniente da Sud su via Doria e del traffico proveniente da Nord su via Città di Fiume”. Su via Guglielmotti, nel tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele, “istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare”.

