VITORCHIANO si appresta ad ospitare due appuntamenti all’insegna del divertimento, del turismo sostenibile e della scoperta del territorio.

Il primo evento con Bandiere Arancioni del Tci è la festa nazionale del PleinAir 2023 per i turisti itineranti che, giunta alla XV edizione, si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre: un incontro diffuso organizzato dalle Bandiere Arancioni e dalla rivista PleinAir che, dal 1988, celebra ogni anno il rapporto privilegiato fra il turismo in libertà e i piccoli borghi portando migliaia di camperisti alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della penisola. L'evento non è un raduno di massa concepito per grandi numeri, ma un incontro di piccoli gruppi, ai quali la comunità dedica il meglio della propria offerta culturale, ambientale ed enogastronomica; il tutto in perfetta sintonia con lo spirito del libero viaggiatore alla scoperta di piccoli borghi eccellenti, ricchi di motivazioni storiche e naturalistiche, custodi delle proprie tradizioni, capaci di offrire un’ospitalità generosa e attenta. Il sindaco aprirà le porte del municipio per accogliere i turisti e raccontare le peculiarità del borgo e del territorio. La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico-ambientale assegnato dal Touring Club Italiano alle località dell’entroterra che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e che sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Per l'evento sarà predisposta l'area camper in largo Padre Ettore Salimbeni, diventata negli anni punto di riferimento dei camperisti alla scopetta del Borgo Sospeso, il numero massimo di veicoli ammessi sono 12, per prenotare ci si può rivolgere all'infopoint al 0761373718 o tramite mail infopoint@comune.vitorchiano.vt.it. I posti disponibili sono limitati.

Il secondo evento che il paese si appresta ad accogliere è la "Caccia ai Tesori Arancioni” di domenica 8 ottobre: un’ avvincente iniziativa per un gioco che si svolgerà in contemporanea in 100 borghi Bandiera Arancione. Un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal Touring Club Italiano rivolto a tutta la famiglia. L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione attraverso il portale https://tesori.bandierearancioni.it. Luogo di partenza, alle ore 10 di domenica, l’Infopoint presso piazza Roma. Da lì le squadre partecipanti (iscrizione da effettuarsi esclusivamente sul sito dedicato) riceveranno la mappa con gli indizi e partiranno per un viaggio a tappe alla ricerca di risposte, giungendo in alcune delle più suggestive location del Centro Storico dove, ad attenderli, troveranno attori in costume che, attraverso performance ad hoc, aiuteranno i partecipanti a trovare la chiave per proseguire nel percorso fino all’ultima tappa. Per tutte le informazioni ecco i contatti: 0761 373718; infopoint@comune.vitorchiano.vt.it.