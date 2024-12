CAPRAROLA – Al via il 26 gennaio 2024 la nuova stagione del teatro Don Paolo Stefani di Caprarola, promossa dal Comune di Caprarola e organizzata in collaborazione con Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio).

Fino al 28 aprile in programma otto spettacoli che spaziano dalla risata scatenata della commedia, al linguaggio contemporaneo con importanti interpreti del teatro italiano ed alla leggerezza della comicità. Si parte il 26 gennaio (ore 21) con Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli protagonisti di “Chi si accontenta gode” accompagnati dalle magiche note della fisarmonica di Diego Trivellini, seguiti il 4 febbraio (ore 17:30) dall’esilerante comicità di Marco Marzocca in “Chi me lo ha fatto fare”. Il 23 febbraio (ore 21) va in scena Sabrina Scuccimarra in “Giorni Infelici”, uno spettacolo di esplicito richiamo beckettiano non solo nel titolo ma anche nell’impianto scenico, in cui si ride parecchio, un po’ amaro e un po’ liberatorio. Il 3 marzo (17:30) il sipario si apre per Corrado Tedeschi che “L’uomo dal fiore in bocca” ci offre un’interpretazione antiretorica del capolavoro pirandelliano in una ‘lezione’ semiseria su Pirandello e la follia. Segue Marco Falaguasta, il 24 marzo (ore 17:30), che con elegante comicità passerà attraverso quello che siamo stati, per vedere come siamo diventati, noi che non avevamo né Alexa, né Google, in “Non ci facciamo riconoscere”.

Antonio Grosso e Antonello Pasquale portano in scena il 7 aprile (ore 17:30) “Il piccolo principe… In arte Totò”, Le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito. Chiude la stagione invernale del teatro Don Paolo Stefani, il 28 aprile (17:30) Baz Marco Bazzoni con “Ti spacco il musical”. Extra Stagione, il Comune di Caprarola propone lo spettacolo “La foto del Carabiniere”, scritto diretto e interpretato da Claudio Boccaccini. Domenica 14 aprile (ore 17:30) la dirompente storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità. Ingresso gratuito.

Biglietti: platea intero 12 euro; ridotto 10 euro; galleria intero 10 euro; ridotto 8.

Il teatro comunale Don Paolo Stefani si trova a Caprarola in Via Giuseppe Cristofori (centro storico). Prevendite su Ciaotickets.it e presso l’edicola Chiossi in Via Filippo Nicolai 191 (tel. 0761.647813). La biglietteria del teatro apre 30 minuti prima di ogni evento.

