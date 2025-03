Domani, martedì 4 marzo, alle 15, si svolgerà uno degli eventi più attesi del Carnevale Viterbese, la festa dei bambini in piazza Verdi. Durante l'evento, verrà liberato Re Carnevale, simbolo della chiusura della festa. Lucio Matteucci, direttore artistico, invita genitori, amici e parenti a partecipare in maschera, per rendere la festa ancora più speciale e magica. «Grazie a tutti per la collaborazione», ha aggiunto Matteucci, sottolineando l'importanza di questa partecipazione collettiva per vivere al meglio il carnevale.