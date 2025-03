Francesca Toto, Destination Manager di DMO Borghi Etruschi, illustra le ultime iniziative intraprese dalla associazione mista per far conoscere il patrimonio culturale, artistico ed archeologico al pubblico italiano e straniero.



Presidente, buon giorno, ancora una volta la DMO Borghi Etruschi è presente a

Cerveteri per la valorizzazione dei siti archeologici

“Si la DMO si occupa da treo anni di valorizzazione i siti archeologici, in particolare di Cerveteri, Tarquinia e Vulci, promuovendo attività ed azioni finalizzate all’incremento dei flussi turistici e la conoscenza del nostro patrimonio artistico, anche per tutto il viterbese ed alcune zone del litorale laziale”

Un grande successo l’evento “EROI E PRINCIPI. I Funerali di Achille e l’Olpe di Bruxelles a Cerveteri

"L’impegno per la divulgazione da noi richiesto e concesso dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è stato portato a termine ed abbiamo collaborato con la squadra evento anche noi. La comunicazione dell’evento è avvenuta sui Social tutti di Borghi Etruschi e sul sito web di Visit Lazio, il portale divulgativo della Regione Lazio. Le nostre previsioni erano di coinvolgere nella visita dell’area ed alla rievocazione almeno 200 persone, ne sono intervenute circa 270 persone. Dati comunicati da chi ha materialmente consegnato i biglietti del PACT, quindi, dati certi di affluenza ci cui siamo orgogliosi. A cui ha contribuito anche il nostro socio Pithos riproduzioni , il maestro Roberto Paolini, insieme alle associazioni NAAC, Suodales, Il Lucumone”

Un grande evento quindi, e di portata storico-archeologica

“Si ne ha parlato qualche giorno prima il dott. Patrizio Fileri, in una intervista, apparsa anche su alcune emittenti locali, preparatoria all’evento, spiegata dall’archeologo e funzionario del Parco Archeologico Cerveteri Tarquinia, che ha avuto lo scopo proprio di inserire l’evento di domenica 9 nel suo contesto culturale, preceduto prima dal servizio della Rai, che però non era collegato all’evento finale , e ricordiamo al pubblico che la mostra dell’Olpe di Bruxelles è prorogata fino al 4 maggio”



La DMO quanto ha investito in termini finanziari con i contributi pubblici?

“I dati social e web ci dicono che abbiamo raggiunto circa 65.000 persone con la notizia della manifestazione del 9 marzo. Mentre, in termini finanziari, con il personale tutto che ci ha lavorato “dietro le quinte” ha speso circa duemila euro”.



Quali sono i prossimi eventi della DMO?

“Saremo impegni sempre nella divulgazione del patrimonio artistico e culturale nelle fiere, saloni e workshop in Italia e nel mondo, grazie anche alla presenza del nostro prestigioso socio, la Direzione Musei Italiani Lazio, il comune di Fiumicino che grazie alle nostre idee e suggerimenti, accolti dal Sindaco Baccini, sta mettendo in campo azioni di sviluppo turistico importanti, sulla Tuscia il nostri punti di riferimento sono Viterbo , Bassano Romano il borgo dei Giustiniani, Sutri , nostro intento è far crescere la destinazione turistica Tuscia insieme a tutti gli altri attori locali, ma con la nostra presenza, di professionisti del turismo, su alcuni borghi la differenza in termini di incremento presenze già si nota. Domenica, 16 marzo 2025, abbiamo portato il turismo culturale ed outdoor a Circo Massimo, in occasione della Maratona di Roma, dove grazie a CSV Lazio abbiamo partecipato al Fun Run insieme a tante altre associazioni, sempre con il nostro catalogo digitale che presenta le mete turistiche con un'offerta di esperienze variegate ed alla portata di tutti anche sul nostro sito web borghietruschi.com”.