C’era anche un po’ di Civitavecchia qualche sera fa, in prima serata su Rai 2. Quello che una volta veniva chiamato il secondo canale ha trasmesso “Nel cuore della leggenda”, un docufilm dedicato alle tappe di avvicinamento del 7bello alle scorse Olimpiadi di Parigi. Nel corso del racconto si è parlato del percorso della Nazionale italiana ed a parlare ci sono stati anche due personaggi conosciuti di Civitavecchia. Stiamo parlando del portiere Marco Del Lungo e del medico Giovanni Melchiorri, ormai un’istituzione all’interno del gruppo squadra azzurro. Entrambi si sono messi davanti alla telecamera a raccontare l’ambiente Italia ed a parlare, con riferimento soprattutto a Melchiorri, del ruolo che svolgono per la Federazione Italiana Nuoto. Oltre 200mila telespettatori hanno seguito in prima battuta il film, un dato molto convincente, se si pensa anche al fatto che era venerdì sera e c’era una vasta concorrenza sulle altre reti generalisti. Comunque “Nel cuore della leggenda” si può seguire anche sulla piattaforma di RaiPlay in ogni momento. E Melchiorri non ha affatto concluso la sua esperienza con il 7bello, perché è pronto a stare vicino ai ragazzi del commissario tecnico Sandro Campagna per gli imminenti Mondiali di Singapore, un altro traguardo raggiunto da una carriera folgorante del medico.

