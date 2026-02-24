CIVITAVECCHIA – Ci si avvia verso un sold out per la rassegna "Danzando Cantando" 2026 che si terrà domani sera al teatro Traiano a favore di Ail Roma Odv e dedicata per la 20^ edizione a Marcello Malservigi referente negli anni per Civitavecchia. Organizzata da “Il Mosaico un popolo di artisti” per la direzione artistica di Giulio Castello ed il coordinamento artistico danza Elisabetta Senni. Saranno ospiti le cantanti professioniste Irina Arozarena e Maria Grazia Di Valentino che concluderanno lo spettacolo con una sorpresa emozionante; poi le scuole di danza Vip Club di Laura Moggi, Dance For Fly di Desiree Benevieri, Believe Dance Studio di Fabrizio Alessi e Veronica Matteo, Danzero di Tiziana Orsomando, Talent Company Academy di Cristina Belletti e Sweet Faces Hip Hop School di Antonio Carrasco ed Emanuela Cecconello. Presenterà Nicoletta Scirè.

Per i pochissimi posti disponibili in galleria info: 333 6709020. «Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale – spiegano gli organizzatori - alle aziende per il supporto, al nostro staff ed a tutti coloro che collaboreranno a questa iniziativa culturale e sociale».