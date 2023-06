ALLUMIERE - Tutto pronto ad Allumiere per il grande e atteso saggio spettacolo della scuola di danza ''Dance World'' di Gabriella Moroni. Stasera, presso il piazzale Cesare Moroni, la scuola di danza “Dance World'' anche quest'anno saprà far vivere una grande gamma di emozioni con la danza di alto livello. Le coreografie in scena spazieranno tra i vari stili. Si partirà dalla danza classica, per passare a quella moderna e contemporanea e finire con l’hip hop e il video dance. Questo perché la scuola di danza della Moroni è attenta alla formazione completa delle allieve, che studiano ogni giorno tutti gli stili di danza per avere una completezza artistica. La “Dance World” conta tantissimi anni di esperienza e svolge, da sempre, un grande lavoro sulla tecnica e l’interpretazione, aspetti fondamentali per la danza con la ''D'' maiuscola. Proprio perché la formazione delle giovani ballerine è il fulcro della scuola “Dance World”, le allieve partecipano a Concorsi Internazionali e Nazionali per incrementare il sano confronto con le altre scuole di danza del territorio e distinguendosi sempre con ottimi risultati.

Le coreografe che porteranno in scena i loro quadri coreografici sono: Gabriella Moroni, Dorella Leoni e Alessandra Fiore.

Il pubblico sarà avvolto in una magica atmosfera assistendo ad un vero e proprio spettacolo che sarà aperto con un grande classico della danza “Il Don Quixote”, il quale vedrà in scena tutte le allieve della scuola. Tanti saranno i temi affrontati e le musiche scelte. Le allieve spazieranno tra musiche di cantautori italiani e stranieri, finendo con le musiche pop più recenti. Presenteranno anche un grande tributo al musical di fama internazionale “Chicago”. Insomma sarà un grande spettacolo da non perdere assolutamente e da gustarsi tutto d'un fiato.