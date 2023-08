Come nella danza dei sette veli di Salomè, l’amministrazione comunale svela gli eventi - inseriti nell'’ampio cartellone del Sogno di una notte d'estate - a blocchi, man mano si avvicinano le date degli appuntamenti.

Ieri la sindaca Chiara Frontini e l'assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi hanno puntato i riflettori sulle iniziative in programma la prossima settimana, il cui acme sarà il Trasporto del 3 settembre.

«Un'altra 'batteria' di appuntamenti che stanno arricchendo questa estate viterbese» ha esordito la prima cittadina sottolineando la valenza degli eventi in campo.

Tra cui il ritorno «del concertone la sera del 3 settembre, come era tradizione diversi anni fa». Anche per questo 2023 banditi i fuochi artificiali, una scelta compiuta dall'amministrazione Frontini già lo scorso anno per tutelare gli amici a quattro zampe. Focus sulla prossima settimana ma non solo.

L’assessore Antoniozzi, infatti, ha posto l'accento anche sulle due giornate del 23 e del 24 agosto in cui «parallelamente alle cene dei facchini - dal 22 al 25 agosto in piazza San Lorenzo - il Circo Verde darà vita alla manifestazione 'Artist* in Rosa - Pedalando tra le piazze». Gli spazi interessati dagli eventi di teatro di strada saranno piazza del Gesù, San Pellegrino e piazza San Lorenzo a partire dalle 19.30. Il Circo Verde darà vita anche a una parata di biciclette che si snoderà tra piazza del Comune e la parte monumentale della città. Teatro di strada ma non solo. Raddoppiano, rispetto allo scorso anno, le date per gli appuntamenti teatrali organizzati dalla Fita, in collaborazione con il Comune e l'Atcl. Come spiegato da Bruno Mencarelli, presidente Fita Viterbo, "saranno quattro serate, dal 28 al 31 agosto in piazza San Lorenzo, durante le quali si esibiranno dalle ore 21 la compagnia teatrale Faul, il Teatro popolare di Tarquinia e la compagnia Opera di Roma".

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Viterbo future fest” il 2 settembre a Valle Faul anticiperà il concertone della sera del Trasporto.

In campo 'Italy food porn'. «Una realtà tra le più interessanti dello street food» ha tenuto a sottolineare Mattia Marcucci, organizzatore insieme a Francesco Schirripa della serata che, per quanto riguarda l'aspetto musicale, sarà caratterizzata da un Dj set e dalle esibizioni live di artisti emergenti viterbesi.

Per il concerto del 3 settembre sul palco Mark Lanzetta con una performance al violino elettronico, a seguire Dj set con Daniele Quatrini. E poi intrattenimento con toro meccanico, area food con 'Italy food porn' e artisti di strada. Una serata di musica e divertimento fino alle 4 di mattina. A ingresso gratuito.

Marcucci e Schirripa sono anche gli organizzatori di 'Encore Festival' - 8 e 9 settembre nell'area Fiera di Viterbo, inizio alle ore 18 - che propone, oltre all'alternarsi alla consolle di vari Dj, area food e poi esposizioni e installazioni artistiche. In particolare l'8 settembre alle ore 20 guest star il rapper e produttore discografico Noyz Narcos. Un nome di sicuro richiamo visto che «per la prima serata sono stati già venduti oltre 2000 biglietti».

Il costo del ticket è di 20 euro al giorno, oppure abbonamento a 30 euro per le due serate. Marcucci e Schirripa inoltre hanno anticipato, pur non rivelando nulla per scaramanzia, che stanno lavorando per portare a Viterbo il 2 settembre un grande nome.

A conclusione della conferenza stampa, a cui hanno presenziato anche i consiglieri di maggioranza Giancarlo Martinengo e Umberto Di Fusco, la sindaca Frontini ha chiosato: «La scorsa settimana la città pullulava di appuntamenti» e ha espresso una «spiccata soddisfazione con la speranza che i viterbesi apprezzino quanto stiamo proponendo».