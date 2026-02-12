CERVETERI - Il carnevale, a Cerveteri, si festeggia anche a teatro. Appuntamento martedì 17 febbraio alle 17 in sala Ruspoli con "La Storia delle Storie". A portarla in scena "Le Odissere Teatro" di Odette Piscitelli e Gianluca Ernia. Allo spettacolo seguirà un laboratorio creativo per bambini, per colorare insieme la maschera di carnevale più bella e originale. «Teatro, letture e laboratori creativi, un pomeriggio di colori e intrattenimento in compagnia della compagnia "Le Odissere", in più occasioni protagonista dei nostri appuntamenti culturali - ha detto l'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli - Tutti i bambini sono invitati a partecipare mascherati».Sempre in tema di carnevale, tutto è pronto a Cerenova e a Cerveteri per la grande festa organizzata dalla ProLoco delle Due Casette. Due gli appuntamenti: sabato 14 febbraio, con partenza dalla Chiesa San Francesco d'Assisi, e domenica 15 febbraio, lungo i giardini che conducono a Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Carri allegorici, musica, coriandoli ed effetti speciali, per un evento giunto alla sua terza edizione che ogni anno richiama migliaia di persone, famiglie, scuole e bambini.

