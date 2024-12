CIVITAVECCHIA – Una platea gremita ha fatto da cornice al Traiano alla quinta edizione di “A teatro con noi”, spettacolo organizzato da Il Mosaico – Un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello.

La serata, a favore della comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia, presentata da Nicoletta Scirè, ha avuto come ospiti la compagnia teatrale Quint&ssenza, che si è esibita con un atto unico in “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo, per la regia di Marco Restante e la compagnia teatrale “Sympathos” con un atto unico “Ora Pro Nobis” di Gino Forma, per la regia di Luigi Florio.

Numerosi gli applausi a scena aperta con partecipazione di pubblico. Dall’organizzazione arriva un plauso a tutti gli attori e collaboratori, sui ringraziamenti finali da parte di Giulio Castello e due rappresentanti dei tecnici del teatro Traiano un commosso saluto all’amico Simone Torroni, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Come sempre un ringraziamento all’amministrazione e alle aziende che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

