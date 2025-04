CIVITAVECCHIA – Quest’anno non si svolgerà la processione del Cristo Risorto a Civitavecchia, tradizione secolare custodita dalla Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte. Da diverso tempo ormai la processione - che, dalla Cattedrale porta per le strade del centro storico la statua lignea settecentesca fino alla chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte dove è custodita - si svolge la domenica "in albis", la prima dopo la Pasqua. Quest’anno però questa giornata, il 27 aprile, cade nel periodo del triduo per Santa Fermina e ad un giorno di distanza dal clou dei festeggiamenti del 28 aprile, motivo per cui viene sospesa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA