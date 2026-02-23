CIVITA CASTELLANA – Si chiude tra applausi, grande partecipazione e qualche inevitabile polemica l’edizione 2026 del Carnevale di Civita Castellana. A conquistare il primo premio tra i gruppi mascherati sono stati i Dragoni del gruppo Jamaicano con il tema “I dragoni jamaicani vi fanno battere le mani”, segnando il ritorno alla vittoria dopo alcuni anni.

Secondo gradino del podio per le Fate Celtiche delle Cocorite, mentre al terzo posto si sono classificate le vincitrici della scorsa edizione, le ragazze di Cicirinella con i loro incantatori di serpenti.

Grande entusiasmo anche per la categoria delle maschere libere, dove a trionfare è stato il gruppo Spritz, premiato per originalità e spirito carnevalesco.

A chiudere la manifestazione, come da tradizione, il suggestivo rogo del Puccio, momento simbolico che ha salutato l’edizione appena conclusa e dato appuntamento al prossimo anno, tra coriandoli, musica e l’entusiasmo di un’intera città.

