CIVITAVECCHIA – Con un episodio toccante e sincero dedicato a Valerio Scanu, Coffee Break di Andrea Morachioli conquista il titolo di Miglior Podcast dell’Anno alla sesta edizione del Premio Play, svoltasi il 17 maggio nella suggestiva cornice di Technotown a Villa Torlonia.

Un riconoscimento che arriva in un momento d’oro per il podcast: negli ultimi 30 giorni, Coffee Break ha superato i 2 milioni di visualizzazioni e raccolto oltre 150.000 interazioni, numeri che confermano l’impatto crescente del format tra gli ascoltatori e sui social.

Il podcast, noto per il suo tono informale ma profondo, ha avuto la meglio nella categoria Podcast & Talk su altri due finalisti di grande qualità: PositiveCast e il progetto di Leonardo Rosi. L’episodio premiato, che ha visto protagonista Scanu in un’intervista intima e senza filtri, ha emozionato pubblico e giuria grazie alla sua autenticità narrativa e alla capacità di esplorare, con delicatezza, aspetti spesso taciuti del percorso umano e artistico dell’ospite.

“Sono stati secondi interminabili prima della proclamazione, culminati con un’esplosione di entusiasmo e stupore”, ha scritto Morachioli in un post social carico di gratitudine e orgoglio. “Un ringraziamento va a chi ha creduto nel progetto: ospiti, collaboratori, media locali e soprattutto il pubblico, che mi ha permesso di calcare il palco di questo premio.”

Prodotto da DM Production in collaborazione con ViV Production, Coffee Break si è distinto per il suo equilibrio tra creatività, innovazione e cultura – i tre pilastri su cui si fonda il Premio Play, nato per selezionare e promuovere, a livello nazionale, le realtà emergenti più meritevoli nel panorama della creazione di contenuti digitali.

Una menzione speciale, nelle parole dello stesso autore, va a Valerio Scanu, definito “sincero, disponibile e schietto, nel bene e nel male”, e celebrato come parte integrante della vittoria.

Questo successo si inserisce in un periodo particolarmente positivo per la scena creativa di Civitavecchia: proprio nei prossimi giorni, un altro talento della città, Leonardo Decarli, riceverà il Premio Eccellenza Laziale, confermando un momento di grande fermento per i content creator del territorio.

Con la vittoria al Premio Play 2025, Coffee Break conferma il proprio valore come voce autorevole e coinvolgente del podcasting emergente italiano. Per Andrea Morachioli, è solo l’inizio: “Che questo possa essere il primo segno di un lungo, lunghissimo percorso costellato di successi. Per ora, i numeri ci supportano”.

