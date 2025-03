CIVITAVECCHIA – Civitavecchia torna ad essere riconosciuta ufficialmente come “Comune che legge” per il triennio 2024-2026. Il Ministero della Cultura e il Centro per il Libro e la Lettura hanno conferito alla nostra città questa importante qualifica, che premia l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura come strumento di crescita sociale e civile.

Questo riconoscimento, come spiegano da Palazzo del Pincio, non è solo un titolo simbolico, ma rappresenta un’opportunità concreta per Civitavecchia. Essere tra i Comuni che leggono permetterà infatti di accedere a specifici finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi nazionali dedicati alla realizzazione di progetti incentrati sulla promozione del libro e della lettura. L’Assessorato alla Cultura sta già lavorando in questa direzione, predisponendo iniziative che coinvolgeranno scuole, biblioteche, associazioni e cittadini con l’obiettivo di rendere la lettura sempre più accessibile e diffusa.

«Siamo lieti di tornare a far parte di questo elenco che premia le città attente alla promozione della lettura come valore culturale e sociale – ha commentato il vicesindaco ed assessore alla Cultura Stefania Tinti – questo riconoscimento apre la strada a nuove possibilità di sviluppo per la nostra comunità, permettendoci di accedere a risorse utili per realizzare progetti concreti a beneficio di tutti. Desidero ringraziare gli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, grazie al quale Civitavecchia potrà cogliere nuove opportunità e consolidare il proprio impegno nella diffusione della cultura».