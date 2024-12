CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si accende per il Natale con una serie di eventi che daranno ufficialmente il via alle festività. Il primo appuntamento è per il 7 dicembre con “Magie di luci” quando, a partire dalle 17, una suggestiva nevicata farà da cornice all’esibizione della Banda Puccini che “terrà a battesimo” alle 18, il momento dell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie che accenderanno le strade della città, creando un’atmosfera unica e magica.

Le celebrazioni proseguiranno l’8 dicembre con una giornata ricca di appuntamenti. Si partirà con la parata di apertura alle 16:30, che vedrà la partecipazione di performer circensi, la Banda Ponchielli e la Compagnia nazionale di danza storica. Seguiranno il suggestivo “Gran Ballo di Natale” alle 17:30 e la conferenza culturale “A cosa servono i racconti” alle 18:30, con esperti di fama che offriranno spunti di riflessione sulla forza narrativa dei racconti.

Il sindaco Marco Piendibene ha dichiarato: «Quest’anno abbiamo voluto regalare a Civitavecchia un Natale che unisca tradizione, cultura e magia. Invito tutti i cittadini a partecipare a questi eventi per vivere insieme la bellezza del nostro territorio e dello spirito natalizio».

L’assessore alla Cultura e vicesindaco Stefania Tinti ha aggiunto: «Il Natale è un momento unico per condividere emozioni e riscoprire il senso di comunità. Questo programma è stato pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, e per valorizzare il patrimonio culturale e artistico della nostra città».

L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi e a vivere insieme questo periodo speciale, che culminerà con tante altre iniziative lungo tutto il mese di dicembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA