CIVITAVECCHIA – "Civitavecchia con il naso all'insù-Simboli, stemmi, iscrizioni e lapidi nella Storia di Civitavecchia". Nuova iniziativa storico culturale di Roberta Galletta che torna per tutto il mese di agosto con "La Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia", proponendo sette percorsi per conoscere la storie dei simboli e delle iscrizioni presenti sui muri dei palazzi e dei monumenti del centro storico, del lungomare e del porto storico di Civitavecchia.

Un viaggio per scoprire le storie, i racconti e anche le leggende che si celano dietro questi particolari elementi che da sempre si trovano incastonati sui muri dei palazzi e dei monumenti cittadini, e conoscere così anche aneddoti e curiosità sconosciute alla cittadinanza.

«La particolare e unica idea nasce dalla volontà di cambiare ogni anno il tema degli incontri pubblici del progetto della "Memoria Ritrovata" – ha spiegato Galletta - nato come format nel 2009 e presentato nel 2014 in forma di passeggiate, poi come incontri nelle piazze storiche, poi ancora nei quartieri cittadini e lo scorso anno nelle sette chiese del centro storico, ma in particolare dallo studio del professor Giovanni Insolera "Iscrizioni e stemmi pontifici nella Storia di Civitavecchia" pubblicato nel 1984 dall'associazione Archeologica Centumcellae che ho implementato con altri elementi, quali simboli più moderni e monumenti presenti nei percorsi individuati e approfonditi in anni di ricerche e studi».

Il programma prevede sette passeggiate serali, dalle 21 alle 22.30 con sette soste per ogni percorso individuato partendo dalla antica Prima Strada, attuale corso Marconi, fino ad arrivare alle settima strada, attuale via Montregrappa, passando per le piazze storiche cittadine, oltre ad una serata speciale all'interno del porto storico.

«La seggiolina questa volta non serve necessariamente perché per ogni appuntamento ci saranno sette soste di pochi minuti ciascuna – ha aggiunto Galletta ma è consigliabile portarsi una lampada, meglio se antica per restare in tema, ma va bene anche una moderna torcia. Come vedete il numero 7, non a caso, continua ad essere il nostro compagno di conoscenza. Partecipazione libera e gratuita e appuntamenti secondo il seguente calendario, ogni mercoledì e venerdì dalle 21 alle 22.30, da domani al 28 agosto 2014».

1.Venerdì 2 AGOSTO 2024

Partenza dal sagrato della Chiesa Cattedrale ore 21.00

Percorso : Corso Marconi, Via Nino Bixio, Via XVI Settembre

2.MERCOLEDI' 7 AGOSTO 2024

Partenza da Piazza Luigi Calamatta ore 21.00

Percorso: Piazza Luigi Calamatta, Via Antonio Da Sangallo, Via Colle dell'Ulivo

3.VENERDI 9 AGOSTO 2024

Partenza da Via Trieste ore 21.00

Percorso: Via Trieste, Piazza Leandra, Via Pietro Manzi

4.MERCOLEDI 14 AGOSTO 2024

Partenza da Via Montegrappa ore 21.00

Percorso: Via Montegrappa, Via dei Bastioni, Via San Leonardo

5.VENERDI' 16 AGOSTO 2024

Partenza da Piazza San Giovanni- Porta Medievale dell'Archetto ore 21.00

Percorso Piazza San Giovanni, Via Granari

6.MERCOLEDi' 21 AGOSTO 2024 2024 ore 21.00

Partenza da Piazzale degli Eroi ore 21.00

Percorso: Viale Garibaldi, Viale della Vittoria, Via Castronovo

7.VENERDI' 23 AGOSTO 2024 ore 21.00

Partenza da Via Cencelle, Porta Campanella

Percorso Via Cencelle, Ghetto, Via Giordano Bruno

MERCOLEDi' 28 AGOSTO 2024

Partenza da Varco Fortezza ore 21.00

Percorso: Porto Storico, Darsena Romana, Mura Rinascimentali di Antonio da Sangallo