CIVITAVECCHIA – In occasione dell’anniversario della nascita di Luigi Calamatta, uno dei più illustri concittadini di Civitavecchia, la Giunta comunale ha approvato l’organizzazione di una mostra documentaria per ricostruire il rapporto tra la città e questo grande artista e intellettuale. L’evento sarà inaugurato il prossimo 21 giugno negli spazi adiacenti l’aula Pucci. L’iniziativa nasce da un’attenta attività di ricerca condotta dal delegato all’Archivio storico professor Giovanni Insolera all’interno dell’Archivio stesso, che custodisce un'importante documentazione dedicata proprio a Calamatta.

«Abbiamo voluto costruire un percorso espositivo – ha spiegato il delegato all’Archivio – che promuova la conoscenza della figura di Calamatta anche al di fuori degli ambienti specialistici. L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alla storia della nostra città, attraverso una narrazione fondata su documenti di vita reale. Per sottolineare l’impegno politico e l’aspetto patriottico della figura di Luigi Calamatta verranno esposte le riproduzioni di alcune opere di carattere risorgimentale. È un nuovo passo verso la realizzazione di un’esposizione permanente della collezione Cialdi».

«Civitavecchia ha il dovere di custodire e promuovere la memoria dei suoi figli più illustri – ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene – e Luigi Calamatta è senza dubbio uno di questi. Con la mostra documentaria vogliamo diffondere e approfondire la conoscenza di una figura che ha dato lustro alla nostra città in Italia e in Europa, rendendola orgogliosamente presente nel panorama culturale dell’Ottocento. È questo anche un modo per assolvere al dovere morale nei confronti di chi, come Cialdi, ha voluto legare la propria eredità al futuro culturale della nostra comunità».

«L’Archivio storico comunale – ha aggiunto l’assessora alla Cultura Stefania Tinti – è una risorsa straordinaria, consultata ogni anno da studiosi, ricercatori e cittadini. La mostra è l'occasione per condividere con tutta la cittadinanza i frutti di un lavoro di ricerca prezioso, che consente di tenere viva la memoria di Luigi Calamatta. È anche una tappa significativa nel percorso di valorizzazione della nostra storia».