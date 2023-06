BAGNOREGIO – Pif, Nicola Gratteri, Walter Veltroni ed Eraldo Affinati tra gli ospiti dell’edizione 2023 di “Civita Luogo del Pensare”. Tre le location: piazza San Donato a Civita, la Casa del vento e il Belvedere Falcone e Borsellino a Bagnoregio. Nove appuntamenti per mettere al centro l’incontro, le storie, la memoria, gli approfondimenti. Una manifestazione organizzata da Comune di Bagnoregio e Casa Civita, con la direzione artistica della giornalista Rai Valentina Bisti e la collaborazione di associazione Juppiter. «Siamo alla quarta edizione di ‘Civita luogo del pensare’ e anche quest’anno importanti nomi della cultura, del giornalismo, della politica, della lotta alla criminalità organizzata arriveranno nel nostro territorio per momenti d’incontro e condivisione su storie e temi importanti. La cultura, il dialogo e il confronto sono gli ingredienti del successo di Civita ed è importante continuare in questa direzione». Queste le parole del sindaco Luca Profili. «Anche in questa edizione abbiamo lavorato per mettere al centro storie interessanti, capaci di dare stimoli e spunti di riflessione – così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti -. La cultura è sempre stata e continua a essere il motore della promozione e dell’attrattività del nostro territorio». «La cultura, inarrestabile fiamma che illumina le menti, è l’anima di questo evento che ispira e fa riflettere. Il dialogo e il confronto su temi diversi e di grande attualità sono le guide che ci accompagnano verso prospettive nuove che arrivano dritte al cuore. In questa edizione, le storie selezionate sono veri frammenti di vita, spunti per riflettere insieme sulle sfaccettature più diverse della nostra esistenza. La cultura, trascinatrice di emozioni e di meraviglia, continua a trasformare il nostro territorio in un luogo capace di affascinare e attrarre chiunque vi ponga lo sguardo». Presenta così questa edizione il direttore artistico Valentina Bisti. L’inizio, fissato per lunedì 12 giugno (alle 11) alla Casa del vento, è con un sacerdote napoletano che conosce da vicino il mondo dei giovani e la povertà: Gennaro Matino. Con lui l’incontro dal titolo ‘Tutti autistici … Non solo noi’. Matino ha vissuto per anni nelle favelas del Brasile e poi in India, dove ha potuto toccare con mano la povertà estrema. Quindi la straordinaria esperienza di vita e di missione a Napoli dove ha ricoperto incarichi di rilievo. Nel segno dell’educazione anche il secondo appuntamento, sempre alla Casa del vento, in programma per mercoledì 14 giugno (alle 18) con Marco Rossi Doria. Esperto di politiche educative e sociali è stato sottosegretario all’Istruzione con il Governo Monti e Letta. L’insegnamento è protagonista nel terzo incontro, lunedì 19 giugno (alle 18) alla Casa del vento, che vedrà la presenza di Eraldo Affinati. La serata di sabato 24 giugno in piazza San Donato (alle 21) vuole essere un ricordo del “giudice che sfidò la mafia” Antonino Scopelliti. Un vero e proprio simbolo della lotta alle mafie come Nicola Gratteri è atteso per venerdì 21 luglio, alle 18, al Belvedere Falcone e Borsellino. Il 4 agosto (alle 21) in piazza San Donato incontro con Walter Veltroni. Il 6 agosto ancora in piazza a Civita (alle 21) ‘La cura dello sguardo’, incontro con il poeta e regista Franco Arminio. L’11 agosto, in piazza San Donato a Civita (alle 21), Salvo Noé per la presentazione del libro ‘La parola come dono’. Ultimo appuntamento con Civita Luogo del Pensare 2023 con Pif. Amatissimo dal grande pubblico da quando ha vestito i panni de ‘Le Iene’ di Italia Uno ha riscosso grandi successi con il film ‘La mafia uccide solo d’estate’. L’incontro è in programma per martedì 12 settembre (alle 18) al Belvedere Falcone e Borsellino.