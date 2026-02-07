CIVITAVECCHIA – Un palco, tante chitarre e un’unica, grande assenza che diventa presenza viva attraverso la musica. Martedì alle 21, al cineteatro Buonarroti, va in scena “Omaggio a Fabio De Paulis”, serata speciale dedicata al musicista scomparso lo scorso ottobre a soli sessant’anni. Un tributo sentito, costruito sulle note senza tempo di Pino Daniele, artista che Fabio ha amato e interpretato con passione autentica. L’evento rappresenta la quarta tappa di HobbySogno, il progetto promosso dall’associazione Le Radici e Le Ali, che ogni anno unisce musica, territorio e solidarietà, senza “lasciare andare quel sognatore che è dentro di noi”. A sottolinearlo è l’organizzatore Federico D’Alessandris: un messaggio semplice ma potente, che invita a non perdere mai la parte più vera e creativa di sè. Anche per questo, come da tradizione, l’incasso della serata sarà devoluto a un’associazione del territorio: quest’anno a “I Colori della Vita”, impegnata nelle cure palliative e nella formazione degli operatori sanitari.

La musica sarà protagonista assoluta, come lo è stata nella vita di Fabio De Paulis. Sul palco, insieme ai Mascalzoni Latini – band nata undici anni fa e fondata anche da Fabio – saliranno numerosi artisti del territorio che con lui hanno condiviso palchi, prove e amicizia: Max Rosati, Duilio Galioto, Max Petronilli, Eleonora Bernabei, Anthony Caruana e molti altri. «Porteremo la nostra musica nel ricordo del nostro amico Fabio – racconta Carlo Papini, frontman dei Mascalzoni Latini – aveva una passione smodata per la chitarra, suoni che non abbiamo più ritrovato. Era unico, aveva dato colore e anima a tutto quello che faceva». Un modo per dire grazie a un musicista e a un amico che continua a suonare nei ricordi di chi gli ha voluto bene.

