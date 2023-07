Cinema sotto le stelle in una delle piazze più suggestive di Viterbo: si è aperta la ventesima edizione del Tuscia Film Fest in Piazza San Lorenzo. La rassegna dedicata al cinema italiano proseguirà fino al 15 luglio, con una programmazione di livello e tanti ospiti che presenzieranno alle serate.

Ieri sera al cospetto del Duomo e del Palazzo Papale è stato proiettato l’ultimo lavoro di Ivano De Matteo, “Mia”. Questa sera sarà il turno di Barbara Bobulova, vincitrice del Nastro d’argento, ad accompagnare “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Il primo fine settimana del Tuscia Film Fest si chiuderà domenica 9 luglio con “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani. Lunedì 10 luglio Piazza San Lorenzo darà il benvenuto a Giuseppe Fiorello con la sua opera prima “Stranizza d’amauri”; al suo fianco i giovani protagonisti del film Samuele Segreto e Francesca Pizzurro che riceveranno il premio Pipolo Tuscia Cinema. Martedì 11 luglio appuntamento con Gianni Amelio e “Il signore delle formiche”, mentre mercoledì 12 verrà proposto il film “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, premiato con il David di Donatello 2023. Giovedì 13 luglio Marco Bellocchio, dopo l’affermazione ai Nastri d’argento, torna a Viterbo con “Rapito”; insieme a lui ci sarà anche Francesca Calvelli, montatrice del film che riceverà il premio I mestieri del cinema. Venerdì 14 luglio Walter Veltroni sarà presente al Tuscia Film Fest per presentare “Quando”, il lungometraggio tratto dal suo romanzo omonimo. La rassegna cinematografica si concluderà sabato 15 luglio con “La stranezza”; dopo il termine del film Roberto Andò, Salvo Ficarra e Valentino Picone incontreranno il pubblico in piazza. Gli appuntamenti del Tuscia Film Fest proseguiranno anche nelle settimane successive, tra la città dei papi, Bagnoregio, Ferento, Soriano nel Cimino e Bomarzo. Venerdì 21 luglio a Viterbo, presso il Museo dei Portici, si terrà l’inaugurazione della mostra “Tuscia, la terra del cinema”: un’esposizione che racconterà il rapporto tra la provincia di Viterbo e il grande schermo. Durante la stessa giornata verranno inaugurati anche i rinnovati pannelli sui luoghi del cinema e sarà presentato il libro “La Tuscia nel cinema” di Franco Grattarola. Le prevendite per gli spettacoli del Tuscia Film Fest sono disponibili sul sito web (http://www.tusciafilmfest.com/news/biglietti2023) e al Museo del Colle del Duomo e Museo dei Portici di Viterbo.