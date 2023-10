Donato Ciccone responsabile del progetto Coloriamo la nostra città, in occasione del Festival della cultura Giapponese a Civitavecchia, per il gemellaggio con la città di Ishinomaki, ha fatto una sorpresa che ha emozionato tutti i presenti, in primis la rappresentante dell'ambasciata giapponese e il sindaco Tedesco. Ha portato in dono una tela rappresentante la Madonna del kimono (opera esposta nella chiesa dei martiri giapponesi). Ciccone ringrazia l'artista Stefania Tartaglione per il prezioso contributo e vi da appuntamento a nuove iniziative in programma.