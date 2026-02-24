SANTA MARINELLA – Sarà una vetrina d’eccezione quella dell’11 marzo, quando il cortometraggio "Castrum Novum" verrà proiettato durante la serata inaugurale dell'ottava edizione di Firenze Archeofilm. Il prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente, organizzato da Archeologia Viva nell’ambito dei saloni di “tourismA”, ha scelto l'opera della giovane filmmaker Nicoletta Mantoia per raccontare il legame tra cinema e memoria storica. La pellicola è il frutto del campus itinerante di Cinemadamare, che lo scorso luglio ha fatto tappa a Santa Marinella. La regista ha saputo trasformare le suggestioni del sito archeologico in un racconto per immagini di grande impatto. Il progetto, fortemente voluto dall’allora assessore alla cultura Gino Vinaccia e dal consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli, ha trasformato per una settimana la città in un set a cielo aperto, ospitando circa cento giovani tra filmmaker, produttori e attori provenienti da ogni angolo del mondo. L'iniziativa ha segnato l'inizio di un fortunato trend per il territorio. Da allora i corti girati a Santa Marinella hanno iniziato a circolare in numerosi festival nazionali e internazionali. Lo scorso settembre, il direttore di Cinemadamare , il giornalista Franco Rina, ha scelto di presentare proprio Santa Marinella come "testimonial" ufficiale del progetto presso il Festival del Cinema di Roma. "Il debutto fiorentino del cortometraggio "Castrum Novum"- ha commentato l'archeologo Flavio Enei, direttore del Polo Museale Civico- rappresenta un importante ritorno d'immagine per il patrimonio archeologico e culturale della città e anche un traguardo importante per la bravissima regista Nicoletta Mantoia”.