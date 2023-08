S. MARINELLA - Entra nel vivo l’Estate al Castello che amplia e prosegue l’attività. Soddisfatta l’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre. “Grazie alla disponibilità del presidente Rocca e dei colleghi della giunta, siamo riusciti a mettere in piedi un programma di eventi ricco e variegato in grado di soddisfare i cittadini residenti e i turisti che in questo periodo dell'anno frequentano uno dei luoghi più suggestivi della nostra Regione”. Concerti, spettacoli, cinema, cultura, visite guidate, rassegne letterarie e incontri con gli autori oltre a un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere e al movimento daranno vita a un programma ricco e articolato con tanti protagonisti per una fine estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio.

Per i concerti al chiaro di luna alle 21 il concerto di Paolo Belli e Big Band, uno spettacolo unico nel suo genere, divertente, solare, dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. Segue l’incontro con Giampaolo Morelli che presenta “Scomode verità e 3 storie vere”, con la partecipazione del Maestro Sergio Colicchio, un comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico. Il 26 Sebastiano Somma è il protagonista di Lucio incontra Lucio, una performance di teatro canzone, la quale narra la vita e la produzione di due notevoli artisti di fama nazionale e internazionale, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il 29 arriva Edoardo Bennato, il cantautore che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno. Il 30 concerto dell’Orchestra di Fiati Uniti per la musica che offrirà al pubblico il proprio tributo musicale alla magia delle notti estive ed eseguirà brani originali e un vasto repertorio che va da Sinatra a Morricone, passando per le note della Dance anni 70 degli Abba, Berry white e Carlos Santana. Il 31agosto, prima data del cinema all’aperto con la proiezione di Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Sempre il 31 la conferenza "DNA antico: la nuova chiave di lettura dell'evoluzione umana", con Olga Rickards dell’Università degli Studi di Tor Vergata.