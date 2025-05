CIVITAVECCHIA – Dopo dieci anni di successi e centinaia di immagini che hanno catturato l'essenza di Civitavecchia, il progetto "Cartoline da Civitavecchia" celebra il suo decimo anniversario con una mostra fotografica unica e irripetibile. Fino al 9 giugno, l'Antica Rocca di Civitavecchia ospiterà l'esposizione "Cartoline da Civitavecchia: 2016-2025 - 10 Anni Insieme" (foto Giuseppino Scotti tramite Fb).

«Per la prima e unica volta, questa mostra straordinaria raccoglierà tutte le 120 fotografie selezionate per i calendari dal 2016 al 2025. Un autentico viaggio visivo che ripercorre la storia di un'iniziativa che ha coinvolto un'intera comunità, dai fotografi appassionati agli enti e alle associazioni locali – hanno spiegato da Port Mobility – l'Antica Rocca, simbolo iconico della città, è stata scelta come location d'eccezione per questo evento celebrativo. Un ringraziamento speciale va all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il cui patrocinio e sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questo ambizioso progetto. "Cartoline da Civitavecchia" non è stato solo un concorso fotografico, ma un vero e proprio omaggio alla bellezza del nostro territorio; un'iniziativa che ha saputo creare un legame profondo tra i cittadini e la loro città attraverso l'arte della fotografia».

L’esposizione fotografica si terrà all’Antica Rocca fino al 9 giugno, con ingresso gratuito nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00

Sabato e domenica: dalle 16:00 alle 19:00

2 giugno: dalle 16:00 alle 19:00.

«Port Mobility desidera esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo del progetto in questi dieci anni, inclusi l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – hanno aggiunto - il Comune di Civitavecchia, l'Associazione Cinefotografica di Civitavecchia, la Società Storica Civitavecchiese - Casa della Memoria, il Teatro Traiano, il MANC – Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, la Macchina del Tempo di Civitavecchia, l'Associazione Mare Nostrum 2000 - Palio Marinaro, le OdV e Onlus locali e, soprattutto, tutti i fotografi che hanno condiviso la loro passione».