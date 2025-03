Sabato e domenica scorsi, si è svolto presso il teatro S. Leonardo, un laboratorio di didattica musicale, organizzato dall'associazione e Centro Studi Cesare Dobici e destinato ai ragazzi dell'Associazione Eta Beta. Il laboratorio, denominato "Un Carnevale tra i Suoni", è stato finanziato dalla Chiesa Luterana, a seguito di un Bando specifico e ha visto come docenti Ferdinando Bastianini, Maria Loredana Serafini, Eleonora Silvestrini, Gaia Valbonesi, Luca Ventura e Gloriela Villalobos Torres. Molti dei ragazzi, fruitori del corso laboratoriale, lavorano già da diverso tempo con la Serafini nel gruppo corale Voci di Eta Beta. L'attività ludica tenuta dai didatti del corso si è poi esplicitata in un incontro pubblico tenuto alle ore 16 della domenica con i genitori dei ragazzi e molti spettatori intervenuti: body percussion, vocalità, musica e movimento, improvvisazione, il linguaggio musica comparato col linguaggio parlato e quello cromatico dei colori e molte altri aspetti sono stati trattati nell' entusiasmo, non solo dei ragazzi, ma anche dei tanti volontari e collaboratori. Il palco del S.Leonardo si è trasformato in un affollato luogo di aggregazione e scambio di emozioni. Ha concluso "Un Carnevale sfuggito di mano", una divertente novella, creata da Gaia Valbonesi, sonorizzata dai ragazzi. La Presidente di Eta Beta, Francesca Burla, ha rivolto parole di gratitudine per gli intervenuti, tra i quali il consigliere Francesca Sanna e l'onorevole Antonella Sberna, nell'auspicio di progetti futuri, dopo il successo ottenuto da questo laboratorio.

