LADISPOLI - Ed anche quest'anno a Ladispoli la notte di San Silvestro si farà festa in piazza Falcone. Uno dei due nomi era già spuntato qualche anno fa, in coppia con quello di Emis Killa, prima che la loro "ospitata" venisse annullata dopo le polemiche scoppiate attorno ai contenuti delle canzoni di Killa. Si tratta di Gue Pequeno. Ad accompagnarlo un'artista di sesso femminile: Rose Villain. Un appuntamento pensato, questa volta, soprattutto per i «giovani» come spiegato dal sindaco Alessandro Grando, «affinché possano festeggiare il Capodanno nella propria città, in un contesto sicuro e ben organizzato».

«La serata - ha proseguito ancora il primo cittadino annunciando l'evento - sarà arricchita da un dj set in apertura e in chiusura, per trasformare piazza Falcone in una grande festa aperta a tutta la città».

Con quella del 2025 sono ben tre le edizioni portate in città dall'amministrazione Grando.

Nella prima di tre anni fa, i primi nomi ad essere annunciati erano stati proprio quello di Emis Killa e Gue Pequeno poi sostituiti con Gianna Nannini. Lo scorso anno, invece a salire sul palco di piazza Falcone era stato Nek.

«Un appuntamento - ha ancora commentato Grando - che sta diventando una tradizione per Ladispoli e che anche quest'anno offrirà musica, spettacolo ed emozioni. Ringrazio la Pro Loco guidata dal Presidente Claudio Nardocci, che si occuperà dell’organizzazione, l’assessore al Turismo Marco Porro e tutti gli Uffici comunali che stanno lavorando alla riuscita di questa importante serata.Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le indicazioni utili per la fruizione dell’evento, incluse le informazioni logistiche e di sicurezza».

