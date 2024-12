Cristina D’Avena star del Capodanno viterbese. Sarà infatti la notissima interprete di tante sigle di cartoni animati, cantate dai bambini ma canticchiate anche dagli adulti, a traghettare Viterbo dall’anno che sta per concludersi al 2024.

E non poteva esserci migliore protagonista per un Natale che, come ha ribadito l'assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi, «è stato pensato per i bambini e per tutti gli adulti che conservano un bambino interiore».

«Un Capodanno a prova di Grinch e di Scrooge. Concludiamo l'anno con la regina delle canzoni per bambini. Canzoni che sappiamo tutti. Una scelta per chiudere l'anno in un clima sorridente, festoso, da favola» ha affermato Antoniozzi.

Sul palco insieme a Cristina D’Avena, dalle 23, a rallegrare la notte del 31 dicembre fino alle 2 del 1 gennaio ci saranno anche i Gem boy.

Palco che sarà montato, «davanti alle installazioni luminose», in piazza del Teatro, capienza prevista per 5mila persone.

35mila euro, compresa Iva, è la spesa sostenuta dal Comune per il cachet degli artisti. Una cifra contenuta a cui vanno aggiunti i costi per mettere a terra tutti i servizi necessari per l'evento: palco, servizi audio e luci, security…

Presenti alla conferenza stampa anche la sindaca Chiara Frontini e le consigliere Maria Rita De Alexandris e Alessandra Croci.

«Un Capodanno con un’artista di lungo corso, conosciuta da tutti, che ha tenuto oltre 60 concerti nel solo 2023. Siamo contenti che Cristina D'Avena abbia accettato di venire a Viterbo» ha affermato la prima cittadina.

«Crediamo sia un modo di terminare l’anno in maniera gioiosa e piena di vita».

La sindaca ha anche sottolineato come l’ubicazione in piazza Verdi «non è dovuta soltanto a questioni tecniche ma ha anche motivazioni strategiche, di ricucitura di aree, che rientrano negli investimenti per la valorizzazione del centro storico».

Il Capodanno in piazza comporterà naturalmente provvedimenti in materia di viabilità.

Attenzione quindi alle disposizioni contenute nell'ordinanza che stabilisce: il divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 19 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio in piazza Verdi, via Santa Rosa e in via Matteotti; circolazione interdetta dalle ore 21 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio in piazza Verdi, via Fratelli Rosselli, via Santa Rosa, via Matteotti e via Marconi. Inoltre, dalle ore 21 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio, il traffico veicolare proveniente da via Mazzini in direzione di via Santa Rosa sarà deviato su via della Marrocca e ulteriormente, durante l'orario di apertura del varco elettronico da via Mazzini su Corso Italia, con preventiva segnalazione a Porta della Verità.

Deroghe a tali provvedimenti sono previste per i mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia e, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale, dei veicoli in uso o a servizio di persone disabili munite di apposito contrassegno e dei medici in visita domiciliare urgente. Deroghe anche per i veicoli di Viterbo Ambiente per consentire il servizio di raccolta rifiuti.