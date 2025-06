CERVETERI - Torna a Borgo San Martino, dal 4 al 6 luglio, la storica Festa della Maremma, giunta alla sua 13esima edizione.

L’evento, organizzato dall’Asd Cavalieri del Borgo con il patrocinio del Comune di Cerveteri e della Regione Lazio, è tra gli appuntamenti estivi più attesi del territorio.

Tre giorni di festa tra spettacoli equestri in notturna, musica, artigianato, degustazioni e intrattenimento per tutte le età.

Si parte venerdì 4 luglio alle 17 con l’esposizione di macchine agricole, spettacolo di burattini per bambini e apertura degli stand gastronomici. A seguire esibizioni di danza e la sfilata delle vespe del "Vespa Club", con la serata animata da musica live.

Sabato si replica con esposizioni di trattori, attività per bambini, la lavorazione artigianale di latte e formaggi, auto d’epoca e musica folkloristica. In serata, gli attesi spettacoli equestri con butteri e vacche maremmane e tanta musica in piazza.

Domenica gran finale con iniziative tutto il giorno e spettacolo pirotecnico a chiusura.

L’evento celebra le tradizioni maremmane, la cultura agricola e le eccellenze enogastronomiche locali, come sottolineato dagli assessori Francesca Cennerilli e Riccardo Ferri, che invitano cittadini e turisti a partecipare numerosi.

«La Festa della Maremma è una manifestazione immancabile nelle estati del nostro territorio e sempre molto attesa non soltanto dai cittadini diBorgo San Martino ma anche dai villeggianti e visitatori dell’intero litorale a Nord di Roma», ha detto l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli.

«Da assessore all’Agricoltura non posso che plaudire e promuovere questa manifestazione storica della nostra Frazione - ha commentato il vicesindaco Riccardo Ferri - una rassegna che da oltre un decennio, da ben 13anni, rappresenta un appuntamento imperdibile delle nostre estati. Una festa dove oltre allo spettacolo e al divertimento, protagonisti saranno i prodotti enogastronomici locali: una ulteriore ed importante vetrina per le eccellenze del nostro comprensorio che sono certo i tanti visitatori sapranno apprezzare. Buona festa a tutti!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA