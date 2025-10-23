BASSANO ROMANO – E’ disponibile su Netflix la nuova serie “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima e già presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Ispirata alla vera storia degli omicidi attribuiti al cosiddetto "mostro di Firenze", la serie ricostruisce vicende drammatiche accadute tra il 1968 e il 1985. Un orgoglio per Bassano Romano, che è stata scelta come location per alcune scene della produzione. Il centro storico del borgo fa da sfondo ad alcune delle sequenze della serie, proiettando così il paese nel panorama internazionale grazie alla diffusione su una delle piattaforme più seguite al mondo.

A comunicarlo con soddisfazione è il sindaco Emanuele Maggi, che sottolinea come questo rappresenti un ulteriore riconoscimento per il fascino e il valore storico-artistico di Bassano Romano. «Siamo felici che il nostro borgo stia attirando un interesse crescente – afferma – ed è motivo di orgoglio poter riconoscere luoghi a noi cari all'interno di una produzione cinematografica di respiro mondiale». Un risultato che conferma la capacità attrattiva del territorio viterbese, sempre più spesso scelto come set per produzioni importanti, con positive ricadute culturali e turistiche.

