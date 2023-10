VITORCHIANO – Ci siamo quasi: Barbie Fashion, la collezione più grande d’Italia by Rosella Iobbi, e Lego® City, la città di mattoncini più grande del mondo si presentano nella splendida location dell’ex Convento di Sant’Agnese.

Questa volta ViterDino Eventi, realtà consolidata nel panorama dell’intrattenimento famigliare, ha scelto uno dei borghi più belli d’Italia: Vitorchiano.

Lego® City costruita con ben 7 milioni di mattoncini, mentre Rosella Iobbi con le sue barbie che esporrà in una collezione unica, colorata e piena di allegria proveniente dagli Stati Uniti con pezzi a tiratura limitatissima, alcuni unici, oltre 600 pezzi incredibilmente rifiniti, da perdersi con gli occhi, che farà sognare tutte le donne. “Lego® City” è la città costruita con mattoncini Lego® più grande del mondo, è uno dei più grandi diorami basato sul tema della città come teatro della vita quotidiana: un progetto di quattro metri di larghezza per quindici metri di lunghezza, parte di una collezione privata. La particolarità? Il dettaglio. Ogni palazzo della città gode di interni minuziosamente arredati, illuminati e abitati: non ci si ferma all’apparenza ma è necessario scrutare ogni angolo, ciascuna fessura e molteplici spazi.Inoltre, i pezzi più famosi, ma anche i più rari da collezione LEGO® Modular Building. Un capitolo a parte meritano i personaggi che popolano la città, in particolar modo i supereroi più famosi, Batman, Wonder Woman, Spiderman e altri animano i diversi quartieri della città: dal luna park al ristorante, dal negozio di giocattoli al parco divertimenti, e ancora la stazione dei treni, il cinema, il centro commerciale. Con un unico biglietto si potranno ammirare due esposizioni e.. tornare bambini! Si potrà anche giocare liberamente con migliaia di mattoncini a disposizione di tutti per scatenare la propria fantasia e divertirsi. La biglietteria è già aperta su www.archeoares.it/eventi o sulla pagina Facebook ViterDino Eventi. Dal 7 ottobre al 22 dicembre 2023; aperti sabato, domenica e festivi. Dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 18,30). Tutte le news e le info su Facebook ViterDino Eventi viterdino.eventi@gmail.com; info line: telefono 3405567245 – 3665980909.

