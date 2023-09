CELLENO – Iniziato il conto alla rovescia per l’ottava edizione del “Teverina Buskers”, il festival internazionale degli Artisti di Strada in programma dal 14 al 17 settembre.

Una grande festa di fine estate per le vie e le piazzette del borgo fantasma di Celleno che, anche grazie al Teverina Buskers, è sempre più conosciuto da visitatori italiani e internazionali. Tanto da essere stato inserito nella classifica delle “più incredibili città fantasma d’Italia” dal prestigioso quotidiano The Telegragh. Una volta all’anno, da ormai otto anni, il silenzio di questo luogo incantato lascia spazio alla festosa invasione di clown, giocolieri, trapeziste, acrobati, street band e molti altri artisti che trasformano i suggestivi scorci del borgo fantasma di Celleno in un vero circo sotto le stelle. I “palchi” allestiti per ospitare i loro spettacoli diventano pretesto per far conoscere agli spettatori la magia di un vero e proprio museo a cielo aperto, restituito alla collettività dalla tenacia del sindaco Marco Bianchi e della sua giunta e reso, se possibile, ancor più suggestivo per l’occasione dalle sapienti mani di Bimbomixer Light Music Service. Ricco è il parterre di artisti che sta raggiungendo il piccolo comune della Tuscia per l’appuntamento atteso da residenti e appassionati. Circa 40 gli artisti in programma, tra veri e propri “maestri” dell’arte di strada e giovani promesse del nouveau cirque che si esibiranno in performance e spettacoli in grado di meravigliare i bambini e sorprendere gli adulti, in un’atmosfera indimenticabile fatta di luci, magia, musica e colori. Non sono esotici o feroci animali le attrazioni del mondo targato Teverina Buskers, ma oggetti del quotidiano usati in modo affascinante e assurdo, sconclusionate affabulazione, sinfonie di imprevisti e danza di eccentriche follie, violini suonati tra lanci di coltelli, verticali a due metri d’altezza, cappelli che sembrano volare, acrobazie mozzafiato e giostre di fuoco.

Il fil rouge di questa ottava edizione, è il Clown, “colonna” di ogni vero circo fisico o immaginario, ma soprattutto la poesia che egli incarna, quella poesia racchiusa in semplici e delicati gesti, a volte tragici altre volte comici, ma che portano sempre alla più bella delle conclusioni, un’emozione negli occhi e nel cuore e una risata che scoppia incontrollata.

Ed è cosi che senza che si abbia il tempo di rendersene conto, ci si ritrova a ridere come bambini anche se ormai, almeno per il mondo “esterno”, non lo si è più da molto tempo. Tutto questo è il Teverina Buskers – Festival internazionale degli artisti di strada organizzato da Il Circo Verde asd con il patrocinio del comune di Celleno.

La partecipazione a tutti gli spettacoli ed eventi previsti è gratuita nonostante l’evento sia totalmente autofinanziato. «Anche se sappiamo di avere, dopo ormai tanti anni, un pubblico numeroso e affezionato non abbiamo assolutamente preso in considerazione l’idea di introdurre un biglietto, sarebbe contrario allo spirito stesso da cui è nato questo festival, un regalo di noi artisti per il nostro pubblico di ieri, di oggi e di domani», dichiara il direttore artistico Simone Romanò. Per ulteriori informazioni sugli artisti, i luoghi e gli orari, è possibile seguire i canali social del festival o visitare il sito web ufficiale.

