LADSIPOLI - Nella città balneare arriva la "Biennale internazionale d'arte della Riviera romana", una call internazionale che vuole portare sulla costa laziale artisti da ogni parte del mondo. Gli artisti potranno rispondere entro il 10 luglio. Le discipline coinvolte sono pittura, scultura e fotografia. L'appuntamento con la biennale è invece dal 10 al 25 agosto e punta a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore.

Chi può partecipare. Gli artisti di tutte le nazionalità nelle discipline di pittura, scultura e fotografia. Basta proporre una o più opere, in piena libertà stilistica e tenica e su qualsiasi tipo di supporto. La partecipazione è gratuita. Per candidarsi è necessario inviare le fotografie a colori delle opere proposte, tramite il modulo di adesione sul sito del concorso stesso.

Il commento dell’assessore Margherita Frappa. «È la prima volta che un comune della nostra riviera scommette su un’iniziativa così grande tutta dedicata al talento artistico e proprio d’estate, ovvero nel periodo dell’anno in cui a Ladispoli registriamo un boom di presenze - spiega l’assessora alla Pubblica istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa - Saranno coinvolte numerose location sparse sul nostro territorio comunale: da piazze e giardini pubblici fino a noti siti archeologici. Ogni luogo raccoglierà opere appartenenti ad una determinata corrente artistica, o selezionate da una singola commissione o figura particolare. Lo scopo di tale nuova esposizione internazionale è quello non solo di coinvolgere il pubblico più vasto possibile ma anche di valorizzare, attraverso il confronto, esperienze artistiche di diversi paesi e di diversi autori, da quelli emergenti a quelli più affermati, ognuno con il proprio stile e la propria tecnica personale». Tra i partecipanti sarà individuato un vincitore per ciascuna delle sezioni (pittura, scultura e fotografia) che si aggiudicherà: premi di rappresentanza, targhe e menzioni speciali dalle Autorità e noti personaggi del mondo dell’arte.

