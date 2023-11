CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il primo concorso letterario “Il Natale e le tradizioni civitavecchiesi”. Si tratta di un premio riservato alle categorie racconti, massimo 10mila battute spazi inclusi, e poesie che ha come obiettivo «l’incentivazione - spiegano gli organizzatori - dell’arte dello scrivere e del mantenimento delle antiche tradizioni. È aperto a tutti, scrittori esordienti e non, e non pone limiti di età per i partecipanti: anche i minorenni possono iscriversi». Come ha spiegato la direttrice della Biblioteca Livia D’Avena il concorso letterario va collocato all’interno del patto di lettura tra il Comune e 70 sottoscrittori. La professoressa Carla Melchiorri il concorso nasce dall’unione di intenti tra la Mad music love e il Comitato organizzatore della festa del biscottino civitavecchiese. Jacopo Ceccarelli, vicepresidente della Mml, ha spiegato che la partecipazione è aperta a tutti e che potranno pervenire, via mail ma nel caso ci fossero problemi si potrà contattare l’organizzazione tramite la pagina social, lavori in prosa o poesia. Caterina Battilocchio ha sottolineato la bellezza dello scoprire le tradizioni natalizie che cambiano di casa in casa, entrare nel modo tutto privato di vivere il Natale delle persone. Il presidente dell’associazione BookFaces Marco Salomone si è detto entusiasta di aver accettato il coinvolgimento dell’associazione nel progetto sottolineando l’importanza di poter tramandare le tradizioni locali con lo scritto in modo che rimangano impresse nella memoria. In palio ci saranno tre premi per la sezione poesia e altrettanti per il racconto breve. Le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite, ovvero mai pubblicate sia in forma cartacea che digitale (e-book o web), pena l’esclusione e dovranno essere scritte in lingua italiana o in dialetto Civitavecchiese. Potranno essere di qualsiasi genere letterario e dovranno essere ispirati al tema “Il Natale e le tradizioni civitavecchiesi”. Ogni autore può partecipare con un racconto o una poesia. I partecipanti al concorso dovranno inviare in files separati ma in unica email a antichisaporicv@outlook.it. Tutto il materiale dovrà pervenire all'indirizzo email entro e non oltre le ore 24 del 25 novembre. Il concorso, e in maniera più ampia tutta la seconda edizione della Festa del biscottino civitavecchiese, vanta il patrocinio del Comune di Civitavecchia e il supporto della Fondazione Cariciv.

