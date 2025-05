CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani sera al teatro Traiano con la XXIII edizione di “Itinerari” organizzata da Il Mosaico un Popolo di Artisti per la direzione artistica di Giulio Castello. La rassegna 2025 sarà a favore dell'ANPS ODV (i volontari della Polizia di Stato di Civitavecchia) ed Il Timone APS sempre di Civitavecchia. Presenterà la serata Nicoletta Scirè.

Protagonista della serata Antonello Costa che festeggia i 37 anni di carriera con uno spettacolo evento, “Il principe del varietà”.

Un evento unico in cui il pubblico sarà protagonista e giudice, chiamato a scegliere – tra 16 tecniche comiche – quale sarà la disciplina regina del varietà. Alla fine dello spettacolo, basterà inquadrare con il proprio smartphone il QR code presente in teatro per votare una delle seguenti tecniche comiche. Apertura musicale: “Chella mood”. Mimo: “Il Karacose”. Caratterizzazione: “Sergio”. Canzone comica: “Estroso”. Calembour: “Un uomo di musica”. Numero cantato. Numero ballato. Macchietta. Tributo: Amoroma. Sketch: “L’andrologo”. Tormentone: “Dante”. Parodia: “Il bivio”. Centone: “L’autobus”. Comicità volgare: Passion Flower. Finale: Chaplin Jackson. E naturalmente… il bis! La cosa straordinaria? Tutti questi numeri sono interpretati da Antonello, artista considerato da anni uno dei più originali ed eclettici dello spettacolo italiano, nonché uno dei massimi esponenti del varietà contemporaneo. Comico completo, canta, balla e crea ogni numero del suo vastissimo repertorio. Con lui sul palco Annalisa Costa, Gianpiero Perone e un bellissimo corpo di ballo.

Inizio Spettacolo ore 20,45 info: 333 6709020 e 392 8044288