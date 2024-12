CIVITA CASTELLANA Civita Castellana e le sue bellezze scelte dagli artisti Tedua e Annalisa come ambientazione per il video ufficiale del loro singolo “Beatrice”, uscito ieri. Le riprese, con la regia di Martina Pastori, sono state effettuate nelle scorse settimane dalla società di produzione Borotalco.tv, e, oltre a Civita Castellana e Corchiano, hanno interessato anche Genova e Milano. Alla realizzazione ha partecipato anche il regista e producer civitonico Pier Francesco Cari.

Il video Beatrice, girato a Civita Castellana

«La produzione era alla ricerca di scorci suggestivi per ambientazioni medievali – spiega il sindaco Luca Giampieri -. La preferenza è ricaduta su Civita Castellana, location ritenuta perfetta per le riprese. Nel video ci sono immagini girate al Forte Sangallo e nell’Agro Falisco: una scelta che premia il territorio e ci rende orgogliosi perché il video di due cantanti molto noti come Tedua e Annalisa sarà veicolo promozionale per la nostra città».

Il video Beatrice, girato a Civita Castellana

«Un ringraziamento sentito va alla produzione, Borotalco.tv, che ha lavorato nel pieno rispetto del territorio – aggiunge l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna -, al direttore del museo dell’Agro Falisco e alla Direzione regionale musei del Lazio. Nei credits finali del video viene anche ufficialmente ringraziata la nostra città per l’ospitalità alla produzione, ringraziamenti che come Amministrazione ricambiamo. Ora non resta che goderci lo spettacolo ammirando la nostra Civita in versione medievale nel video di Tedua e Annalisa». Il video è disponibile a questo link: https://bit.ly/3MzrDh7

©RIPRODUZIONE RISERVATA