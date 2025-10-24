SUTRI – Insieme a Bassano Romano, anche Sutri sbarca su Netflix grazie alla nuova serie “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia. Un prodotto di grande impatto narrativo e visivo, ispirato ai tragici fatti di cronaca legati al cosiddetto Mostro di Firenze, avvenuti tra il 1968 e il 1985.

Tra le location scelte per le riprese figura, come anticipato, anche il centro storico di Sutri, che entra così a far parte di un racconto destinato al grande pubblico internazionale. La presenza del borgo della Tuscia in una produzione di tale rilievo rappresenta un’ulteriore conferma dell’appeal che il territorio continua ad esercitare nel mondo del cinema e delle serie Tv. «È motivo di orgoglio vedere la nostra città inserita in una produzione così importante – dichiara il sindaco Matteo Amori –. Sutri si conferma sempre più una meta apprezzata per il suo fascino autentico e per il valore del suo patrimonio storico e artistico. Continueremo a sostenere e promuovere ogni iniziativa che valorizzi il nostro territorio».

