SANTA MARINELLA – Continuano gli eventi culturali anche al Castello di Santa Severa.

Questa sera alle 19.30 “Libri e calici sotto le stelle”, presentazione del romanzo “Le giraffe in giardino” di Sara Marcoccia. La presentazione in Sala Nostromo con ingresso gratuito è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane.

Sempre stasera per gli appassionati della lirica, esecuzioni delle più belle arie delle Eroine di Puccini, con il sottofondo delle onde del mare. Una serata magica con le più famose arie di Giacomo Puccini, uno dei compositori più delicati e grande interprete del mondo femminile. La Tragica protagonista della Madama Butterfly è solo uno dei grandi personaggi femminili dell’opera pucciniana. Tosca, Mimì, Manon, Suor Angelica e altre tragiche sentimentali figure da sogno. Figure fragili e decise, vittime di contrasti etici e culturali, principesse glaciali e regine da operetta, non emerge solo la tragicità di Madama Butterfly nel folto pantheon di eroine Pucciniane.

