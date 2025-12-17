MONTALTO DI CASTRO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro si unisce con grande orgoglio alle congratulazioni per Andrea Rossi, «nostro concittadino, per il prestigioso riconoscimento ricevuto da Forbes Italia come Top of the Forbes». Un premio che racconta un percorso fatto di passione, impegno e valori autentici, messi ogni giorno al servizio dell’Università, della formazione dei giovani e delle persone. «Andrea è un bellissimo esempio di come competenza, umanità e dedizione possano andare insieme - si legge nella nota dell’amministrazione comunale». «A lui, alla sua famiglia e a tutti coloro che condividono questo cammino, va l’abbraccio sincero di tutta la comunità di Montalto di Castro, che guarda con affetto e ammirazione ai suoi successi. Complimenti Andrea, continua a rendere orgoglioso il tuo paese di origine», concludono dall’amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta a Roma, nella cornice di uno dei palazzi nobiliari più suggestivi della Capitale, Palazzo Brancaccio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA