CERVETERI - Il cinquecentesto palazzo Ruspoli, attuale dimora delle principesse Maria Pia e Giacinta Ruspoli, apre le sue porte per ospitare una giornata interamente dedicata a Giulia Farnese con l'evento "Un giorno con Giulia la bella". La giornata, voluta e organizzata dal delegato all'arte, l'architetto Roberto Cortignani , si articolerà in due importanti appuntamenti. Si parte questa mattina alle 11 la conferenza tenuta dal professor Settiminio La Porta, "La figura di Giulia Farnese (1475 - 1524) tra famiglie nobili e papi". Nel pomeroggio si prosegue con la presentazione del romanzo "Iulia Farnesia - Lettere da un'anima" a cura dell'autrice Roberta Mezzabarba. A coronamento dell’evento sarà rappresentata dal vivo una narrazione scenica tratta dal romanzo, con danze in costume e musica rinascimentale con la collaborazione dell’Asd “A tutto Ritmo” e la “Compagnia dei Virelai”. «Raccontare al pubblico questa storia è bellissimo, ma portarla in scena è veramente emozionante - racconta l'autrice - soprattutto perché riesco a condurre dentro le pagine gli spettatori ancor prima di aprire il libro. Ringrazio tutte le persone che si stanno impegnando per la riuscita di questa breve intensa pièce teatrale: Maria Teresa Mascioni e la compagnia dei Virelai tutta, Sonia Bartolozzo, Claudia Luciani, Raffaella D'Abramo, Enrico Concioli, Iolanda Zanfrisco e Fabiola Fanciulli. L'arte è un teritorio di incontro meraviglioso, dove passato e presente respirano lo stesso respiro, e dove il sogno può prendere forma».

