CAPRAROLA – Eleganza senza formalismi, gusto autentico e spirito conviviale: è questa la formula vincente della Champagne Experience, l’evento enogastronomico che lo scorso venerdì 4 luglio ha riempito di sorrisi e calici la splendida Piazza Vignola. Organizzato da Vineria Vignola in collaborazione con La Casa del Gusto, l’appuntamento – giunto alla quinta edizione – ha confermato il suo successo con un format unico nel panorama estivo della Tuscia. Nato con il nome “Champagne e Mortadella”, l’evento punta tutto sull’accostamento inedito tra l’eleganza delle bollicine francesi e la semplicità irresistibile della mortadella artigianale. Una proposta giocosa e di qualità che ha saputo conquistare appassionati e curiosi, tra taglieri di affettati locali e una selezione curatissima di metodo classico, serviti in un’atmosfera rilassata e accogliente. A fare da cornice, la suggestiva Piazza Vignola, cuore pulsante del centro storico di Caprarola, a pochi passi da Palazzo Farnese, che si conferma ancora una volta palcoscenico d’eccezione per eventi che sanno unire cultura, gusto e territorio. Vineria Vignola, guidata dalla passione di Luigi Picca e Claudia, è molto più di un’enoteca: è un progetto di vita, un luogo dove l’accoglienza incontra la ricerca, e ogni bottiglia racconta una storia. Luigi, sommelier con esperienze nei più prestigiosi ristoranti stellati d’Europa, porta in Tuscia una visione internazionale e raffinata. Claudia, padrona di casa attenta e appassionata, ha saputo creare un ambiente in cui ogni cliente si sente parte di una piccola comunità del buon bere. Riconosciuta con le Due Bottiglie sulla Guida del Gambero Rosso, Vineria Vignola è oggi un riferimento per i wine lovers della provincia e non solo. E con iniziative come la Champagne Experience, continua a innovare, divertire e valorizzare l’identità enogastronomica della Tuscia.

