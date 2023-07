CAPRAROLA – È stato finalmente svelato il primo dei tanti eventi che animeranno l’imminente edizione della sagra della Nocciola di Caprarola: il 29 agosto, nel piazzale di Palazzo Farnese, si esibiranno in un concerto gratuito i Coma Cose.

«Quest’anno abbiamo voluto regalare alla nostra festa un nome prestigioso, acclamato dalla critica e dal pubblico. I Coma Cose sono, infatti, reduci dal successo sanremese e da un tour dei club sold out e sono tra i gruppi più ascoltati nelle principali radio nazionali», dichiara il presidente del comitato Classe ’83, Vittorio Incanti.

California e Fausto Lama quest’anno hanno partecipano alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’addio”, vincitore del premio Sergio Bardotti al miglior testo che, in sole tre settimane, ha ottenuto la certificazione di singolo d’oro, ad oggi singolo di platino.

Per l’inizio del summer tour, i Coma Cose hanno pubblicato un nuovo singolo estivo, Agosto Morsica, suonato in anteprima live in occasione del concertone del primo maggio di Roma, brano che, tra un paio di mesi, infiammerà la suggestiva location di Palazzo Farnese.

