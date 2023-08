BASSANO IN TEVERINA - Birra fresca, grigliata e fritti: torna finalmente la tanto attesa Festa della birra di Bassano in Teverina. Da domani a domenica al parcheggio della sala polivalente di Bassano, in via 25 aprile, si terrà infatti la sedicesima edizione della festa, una delle più famose e antiche nella Tuscia tra quelle dedicate alla birra.

La festa inizierà alle 20 di venerdì 4 agosto con l’apertura degli stand gastronomici. Poi, tra una pinta e un piatto della tradizione, entrerà in scena anche la musica dal vivo. Ad allietare la serata saranno infatti Luca e Blue moon.

Più lunga invece la giornata di sabato 5 agosto, con il raduno mountain bike in collaborazione con il Team bike Viterbo alle 17. A far ballare i presenti, sabato sera, saranno invece gli Amici del cuore (prevista sempre per le 20 l’apertura degli stand enogastronomici). Infine la serata finale di domenica 6 agosto con l’apertura degli stand gastronomici alle 20 e la musica dal vivo di Argento vivo a partire dalle 21,30. Ma non solo birra. In questa edizione della festa si svolgerà anche la sagra del cappellaccio, un piatto tradizionale della cucina bassanese dall’aspetto simile a una crespella, fatta di acqua e farina, che può essere gustata con vari condimenti: dal parmigiano e dal pecorino fino allo zucchero e alla nutella. La sagra inizierà tutti e tre i giorni della festa alle 17,30. Per info e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: Giampiero 3478196712 e Giovanni 3477825517. La festa della birra è organizzata dall’Ateneo della birra di Bassano in Teverina con il patrocinio del Comune.