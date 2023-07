CAPRANICA – Lungo le strade del centro storico si è svolta la terza edizione di “Sogni di luce”, con il patrocinio del Comune e organizzata dall’omonima associazione in collaborazione di Aics comitato provinciale di Viterbo e la proloco di Capranica.

L’evento ha proposto un percorso sensoriale e suggestivo tra le vie del borgo ricostruendo suggestioni tratte dal film “Alice nel paese delle Meraviglie” di Tim Burton. Fiori, profumi e ricostruzioni fantastiche del Cappellaio Matto e di Bianconiglio accompagnavano il visitatore in un viaggio tra stradine illuminate da centinaia di candele, immersi nell’atmosfera del film. Improvvisamente ci si trovava di fronte al tavolo apparecchiato per l’ora del tè e alla regina Rossa circondata dalla sue carte e dalle sue rose rosse. Ologrammi e pannelli con le più belle frasi dei personaggi di Alice in Wonderland arricchivano il percorso fino ad arrivare all’ultima tappa, dove le ballerine di Active Revolution, utilizzando il video mapping, hanno fatto prendere vita ai personaggi del film creando una ricostruzione in 3D, suscitando meraviglia e stupore alla vista della piccola Alice che usciva dalla porticina per affacciarsi nel “mondo delle meraviglie” incontrando lo “stregatto” mentre faceva le sue evoluzioni su una piccola struttura area e il Cappellaio Matto e il Bianconiglio che danzavano intorno a lei. Active Revolution insieme al comitato provinciale Aics di Viterbo all’interno del progetto “lo sport siamo noi plus” sostenuto da sport e salute ha coinvolto i bambini e i ragazzi del progetto alla realizzazione della performance di danza.